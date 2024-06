Des  soldats israéliens  attachent un Palestinien à leur  véhicule blindé

L’armée israélienne a réagi à l’incident partagé en ligne montrant un véhicule blindé israélien à Jénine passant devant des ambulances avec un Palestinien blessé attaché au capot.

« Ce matin [samedi], au cours d’opérations s visant à appréhender des suspects recherchés dans la région de Wadi Burqin, des individus ont ouvert le feu sur les troupes [israéliennes], qui ont répondu par des tirs. Au cours de l’échange de tirs, l’un des suspects a été blessé et appréhendé », a déclaré l’armée israélienne dans un communiqué.

« En violation des ordres et des procédures opérationnelles standard, le suspect a été pris par les forces alors qu’il était attaché sur le toit d’un véhicule. Le comportement des forces dans la vidéo de l’incident n’est pas conforme aux valeurs de l’armée israélienne. L’incident fera l’objet d’une enquête et sera traité en conséquence.

Réagissant à ces images, Francesca Albanese, rapporteur spécial des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés, a déclaré qu’ « Il est stupéfiant de constater qu’un État né il y a 76 ans est parvenu à bousculer littéralement le droit international ». Dans un message publié sur X, elle a ajouté que « cela risque de sonner le glas du multilatéralisme et de la démocratie ».

« Cela risque d’être la fin du multilatéralisme qui, pour certains États membres influents, n’a plus aucune raison d’être », a dit Albanese.

