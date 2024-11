Des solutions trouvées à 500 projets parmi les 1000 bloqués

Habib Dridi, président de la Commission de suivi et de révision des marchés publics à la présidence du gouvernement a révélé, sur Mosaïque fm, que mille projets publics sont actuellement bloqués dans tous les secteurs, notamment l’éducation, la santé, les infrastructures et les usines, ce qui a conduit à la publication de la circulaire numéro 27 de l’année 2024, concernant les mesures visant à accélérer la réalisation de ces projets et à stimuler l’investissement.

Il a précisé que cette initiative s’inscrit dans le cadre du processus de réforme du système juridique et vise à surmonter certaines problématiques entravant la réalisation des projets publics, l’investissement et la compétitivité, en général.

Il a souligné que ce qu’il a qualifié de « révolution juridique et législative » a pour principal objectif de stimuler la croissance et le développement, ainsi que de garantir une gestion optimale des fonds publics.

D’autre part, Habib Dridi a déclaré que des solutions ont été trouvées à 500 projets parmi les 1000 bloqués, grâce à une série de décisions prises dans le cadre des réglementations ordinaires, telles que la réduction des garanties exigées des entreprises traitant avec l’État, ainsi que la révision exceptionnelle pour permettre aux entreprises d’accéder à des liquidités supplémentaires.