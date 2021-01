Des techniciens de sécurité et des risques dans les aéroports libyens en stage en Tunisie

Un atelier sur la gestion des risques et des crises dans les aéroports s’est achevé jeudi en Tunisie. Il a été organisé par l’Académie tunisienne de formation à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile, en tant que centre régional de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Y ont participé 16 stagiaires de différents départements et bureaux de l’autorité aéroportuaire libyenne.

« Les stagiaires ont appris à élaborer un plan pour gérer la crise à l’aéroport, à agir dans les situations d’urgence, à identifier et à distribuer les emplois et les équipements nécessaires à l’équipe chargée de la mise en œuvre du plan, ainsi que les moyens de faire face aux risques et aux crises dans les aéroports », a déclaré l’autorité libyenne sur sa page Facebook officielle., citée par The Libya Observer.