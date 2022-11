Désinvestissement pharmaceutique en Tunisie: Le « Sephire » s’explique

Le « Sephire » est un syndicat professionnel fondé en 2011, et rassemblant 20 laboratoires pharmaceutiques de recherche et de développement, représentant 2000 emplois directs et indirects.

Réagissant aux informations faisant état du départ de certains laboratoires installés en Tunisie, a indiqué que » 40% du chiffre d’affaires total de ces laboratoires innovants en Tunisie, est généré par la fabrication en Tunisie, que ce soit par leurs propres unités de fabrication, des sous-licences ou des contrats de sous-traitance ».

Il a ensuite précisé que « depuis plus de six ans, ce syndicata prévenu les autorités de santé tunisiennes qu’une grave crise du médicament risquerait de se produire si le gouvernement ne prenait pas des mesures courageuses, immédiates et concrètes, pour réviser dans son ensemble, le financement du secteur de la santé. Hormis le fait que les laboratoires innovants ne sont plus payés dans les délais, et que ce retard ne faisait que s’aggraver, d’autres mesures systémiques auraient dû être prises ».

Selon le même communiqué, « entre promesses non tenues et rendez-vous non respectés, les difficultés se sont amoncelées et nous arrivons maintenant à un niveau de pénurie de médicaments sans précédent , sans doute encore aggravé par le désinvestissement de certains laboratoires innovants, qui aujourd’hui fournissent en valeur, deux tiers des médicaments dans le secteur hospitalier et un tiers dans le secteur officinal et que 52% des médicaments fournis par nos laboratoires n’ont pas d’équivalent sur le marché local ».