Destruction de 161 mille postes d’emploi. Mais ça ira mieux demain !

Les résultats de l’enquête emploi relative au second trimestre 2020, réalisée par l’INS (Institut national de la statistique*) ont montré que 1946.4 mille occupés n’étaient pas présents à leur travail en avril 2020, ce qui représente 58,3% du total des occupés. Les raisons de l’absence étaient liées, dans une très grande majorité, à la pandémie de covid-19, avec, notamment, l’instauration du confinement général entre le 22 mars et le 3 mai 2020. Les industries mécaniques et électriques, l’hôtellerie et restauration, le bâtiment et les travaux publics ont enregistré les taux d’absentéisme les plus élevés, atteignant respectivement 93.3%, 90.1% et 82.4%. Alors que les secteurs de l’agriculture et de la pêche, les banques et assurances, les mines et l’énergie ont enregistré les taux de fréquentation des lieux de travail les plus élevés, atteignant respectivement, 79.4%, 68.5% et 53.9%.

51,9 mille postes de travail détruits dans l’industrie

Il est à noter que les personnes absentes pour cause de confinement (qu’elles soient en emploi formel ou informel) restent en emploi, en étant absentes temporairement, dans la mesure où elles ont l’intention de retourner dans leur activité exercée avant le confinement. Par conséquent, ce groupe de personnes est comptabilisé dans la population occupée.

La plupart des secteurs d’activité économique ont connu une baisse du nombre d’occupés au cours du deuxième trimestre de l’année 2020. Le secteur agricole a enregistré une baisse moyenne de 11.9 mille occupés. Le secteur des industries manufacturières a enregistré une baisse de 51.9 mille occupés. Il en est de même pour les industries non manufacturières et les secteurs des services, qui ont enregistré une baisse, respectivement, de 46.8 mille et 52.7 mille occupés.

En revanche, certains secteurs ont connu une quasi-stabilité du nombre d’occupés par rapport au premier trimestre de 2020, comme les secteurs des mines et énergie, et des banques et assurances.

34.4% des salariés n’ont pas reçu leur salaire pour le mois d’avril 2020

Lassoued relativise et se veut optimiste

Décryptant ces résultats, le DG de l’INS Adnane Lassoued a dit que, « la crise du Covid-19 a fortement pesé sur le marché de l’emploi. En moyenne sur le trimestre, le taux de chômage a ainsi augmenté à 18 %, soit son niveau le plus haut depuis le quatrième trimestre de 2011. Il faut néanmoins souligner que, contrairement à 2011, une large partie de la population occupée (plus de 58 % en avril) était en arrêt temporaire de travail durant le confinement. Les pertes d’emploi, qui se sont élevées à 161 mille en moyenne sur le trimestre, ont été les plus fortes dans les services (-52.7 mille), les industries manufacturières (-51,9 mille) et la construction (-46.8 mille) ». L’enquête révèle également que 34.4% des salariés n’ont pas reçu de rémunération durant le confinement total en avril et que seuls 47.8% ont reçu l’intégralité de leur salaire.

Et le DG de l’INS de relativiser ensuite ces résultats, en précisant, que « le profil infra-trimestriel des statistiques de l’emploi indique une amélioration du marché du travail au fil du déconfinement de l’activité. L’estimation mensuelle montre ainsi que le taux de chômage qui aurait culminé à 19% en avril aurait depuis reflué à 16.6% en juin. De même, le taux de présence au travail des occupés qui n’était que de 42% en avril a atteint 95% en juin dénotant une normalisation progressive de l’activité. Cependant cette reprise naissante reste tributaire de l’évolution de la situation sanitaire aussi bien en Tunisie que dans les pays partenaires et plus généralement d’une amélioration du climat des affaires ».

*Note de l’INS