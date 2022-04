Deuxième quinzaine de Ramadan: Les commerces autorisés à ouvrir le soir

Les employées et employés exerçant dans les établissements commerciaux sont autorisés à travailler, après 22 heures et pendant les jours de repos hebdomadaire, durant la deuxième quinzaine du mois de Ramadan, indique un communiqué publié par la Chambre syndicale des commerçants détaillants de textile et habillement.

Elle a, par ailleurs, invité les commerçants de textile et de prêt- à- porter à ouvrir leurs commerces la nuit durant la deuxième moitié du mois saint, à veiller à la maîtrise des prix et à prendre en considération le pouvoir d’achat des citoyens.