Développement de la stratégie nationale pour la production de 3800 Mw d’énergie solaire d’ici 2030

« Le département de l’énergie se penche sur le développement de la stratégie nationale pour la production de 3800 mégawatts d’énergie solaire d’ici 2030, dans le cadre du plan solaire tunisien, ce qui permettra la réduction de 30% de la consommation d’énergie primaire et la production de 30 % de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables, d’ici 2030 », a indiqué la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neila Nouira Gongi, mardi.

Intervenant lors d’un atelier sur « le secteur des énergies renouvelables et le développement durable : les perspectives de la coopération afro-japonaise », la ministre a rappelé que son département avait lancé des appels d’offres pour promouvoir l’investissement dans le secteur des énergies renouvelables, avec une capacité totale de 1 100 mégawatts, représentés par 500 mégawatts dans le cadre de contrats de concessions, 400 mégawatts sous le régime d’autorisations et 200 mégawatts dans le cadre du système d’autoproduction.

Elle a noté, par ailleurs, que le gouvernement mettra en place plusieurs réformes structurelles dans le domaine des énergies renouvelables, dont l’instauration d’une instance de régulation pour le secteur électrique et la publication d’un magazine dédié aux énergies renouvelables.

Organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Japonaise (CCITJ) en partenariat avec l’Agence pour la Promotion des Investissements Etrangers (Fipa) et l’Agence Japonaise de Coopération Internationale, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de préparatifs de la conférence de Tokyo sur le développement en Afrique (TICAD 8), qui se tiendra en Tunisie les 27 et 28 août 2022.

La TICAD 8, qui réunira des représentants des différents pays africains, se présente comme une opportunité pour impulser la coopération entre les pays africains dont la Tunisie et le Japon, dans des secteurs porteurs. Elle se veut aussi une occasion pour développer les investissements privés dans tous les secteurs économiques.