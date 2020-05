Djerba : troisième vol de rapatriement d’Arabie Saoudite avec à son bord 250 Tunisiens

Un vol de rapatriement au départ de l’Arabie saoudite devra atterrir lundi soir à l’aéroport de Djerba Zarzis avec à son bord 250 Tunisiens, a indiqué à l’Agence TAP Zayed Al-Anz, sous-directeur de la santé de base à Médenine.

Il s’agit du troisième vol programmé depuis l’Arabie Saoudite et le sixième en provenance d’autres destinations (Belgique, Pologne et Turquie) et ce dans le cadre des opérations de rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger depuis la fermeture des espaces aériens à cause de la propagation du coronavirus.

Au total, 1000 Tunisiens ont été rapatriés à bord de ces vols dont 600 poursuivent encore leur période de quarantaine dans des hôtels aménagés à Djerba qui accueillent également des Tunisiens de retour de Libye, selon la même source.