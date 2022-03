Domaines de l’Etat: lancement des travaux de la Commission sectorielle chargée des problématiques foncières

Le coup d’envoi des travaux de la Commission sectorielle chargée d’étudier les problématiques foncières a été donné lundi, et ce, dans le cadre de la réalisation de la deuxième phase du Plan de développement (2023- 2025).Le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, Mohamed Rekik, a indiqué à cette occasion, que les grandes lignes de la stratégie du secteur, pour la période à venir, ont été élaborées, tout en respectant les priorités définies dans le « Schéma National d’Aménagement et de Développement du Territoire (SNADT) à l’horizon 2035 ».

Rekik a souligné, dans ce cadre, l’impératif de développer des mécanismes de gestion du patrimoine foncier domanial, afin qu’il contribue à la relance économique et à la réalisation du développement global dans le pays, ce qui permettra la création d’emplois, notamment au profit des catégories sociales vulnérables et des diplômées de l’enseignement supérieur.

La Commission sectorielle est appelée à définir les objectifs stratégiques du secteur pour la période 2023-2025, sur la base d’une approche participative qui prend en compte les besoins et les priorités des parties concernées, et à identifier les objectifs, les programmes et les projets à inscrire dans le Plan de développement, a-t-il dit.Pour lui, il est nécessaire d’appuyer les efforts de l’État visant à améliorer les conditions de vie de citoyens, en veillant à la régularisation de la situation des lotissements construits sur des terrains domaniaux, et à la facilitation des possibilités d’avoir un logement au profit des familles à faibles revenus, ainsi qu’à l’identification des terrains pour la construction de logements sociaux.