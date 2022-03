Douane : Saisie de 117 mille dinars, cachés à bord d’un camion à Nabeul

Une patrouille relevant des services de la garde douanière de Nabeul a mis en échec une tentative de faire passer en contrebande 116,7 mille dinars, en les dissimulant à l’intérieur de 1500 kg de sésame, à bord d’un camion immatriculé en Tunisie, a indiqué jeudi, la direction générale de la Douane.

« Le véhicule venait de Nabeul et se dirigeait vers l’une des régions du Sahel. Le conducteur a avoué ne disposer d’aucun document prouvant la légalité de la détention de cette somme d’argent », a précisé la Douane. Un procès-verbal a été établi à cet effet, et le ministère Public a autorisé la saisie de la marchandise, de l’argent et du véhicule, dont la valeur globale s’élève à plus de 250 mille dinars