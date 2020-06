Douane: saisie de 300 mille pneus en caoutchouc d’une valeur de 22,5MD

Les services de la douane ont saisi plus de 300 000 pneus d’une valeur de 22,5 Millions de Dinars (MD), suite à une opération d’audit de 14 sociétés opérant dans le secteur de la transformation des pneus usés, a annoncé lundi la Douane.

Des informations concernant des opérations de fraude commerciale qui consistent au vol d’un nombre important de pneus usés soumis au contrôle douanier et leur vente sur le marché local, sont parvenues à la Direction de Renseignement Douanier (DRD).

Un audit auprès de 14 sociétés opérant dans le cadre du régime de transformation pour l’exportation totale et bénéficiant d’avantages et procédures douaniers simplifiés, a été engagé et a révélé que des sociétés ont écoulé leurs marchandises sur le marché local, au lieu de les exporter.

Les services de la douane ont levé les contraventions douanières et de devises, en vue de transférer le dossier à la justice.