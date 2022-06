Douane: Saisie de marchandises d’une valeur dépassant les 200 mille dinars

Des vêtements, des espadrilles, des chaussures et des pneus de contrebande, dont la valeur dépasse les 200 mille dinars ont été saisis par les gardes douanières dans différentes régions du pays, et ce dans le cadre des efforts visant à faire face à la contrebande, a indiqué mercredi la direction générale de la douane

Ainsi, a Sfax, une patrouille de la garde douanière de la région a saisi mercredi, un camion léger transportant des prêt-à-porter d’origine inconnnue dont la valeur atteint 106 mille dinars.

A Samar (gouvernorat de Tataouine), la garde douanière a siaisi 4200 pièces de vêtements et des espadrilles a bord d’une voiture 4*4.

D’autres marchandises de contrebande dont des pneus et des chaussures, dont la valeur atteint 50 mille dinars, ont été également saisis dans un local situé dans une région rurale à Sidi Bouzide, par la garde douanière de la région.

- Publicité-