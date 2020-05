DPI met 56 MUSD chez Sicam des Bayahi

La société panafricaine de capital-investissement « Development Partners International » (DPI),, a investi dans la Société Industrielle des Conserves Alimentaires (SICAM), l’ entreprise alimentaire et de transformation des tomates en Tunisie. Il s’agit du deuxième investissement de son troisième fonds, Africa Development Partners III (ADP III).

L’investissement est conforme à la stratégie d’investissement de DPI, qui est axée sur la classe moyenne émergente en Afrique et sur les industries axées sur les consommateurs, précise-t-elle.

Runa Alam, co-fondatrice et directrice générale de DPI, a commenté : « Nous sommes heureux d’investir dans SICAM. L’industrie agro-alimentaire est un excellent moyen pour le DPI d’obtenir des rendements financiers tout en ayant un impact sur la vie des parties prenantes de la SICAM ».

Créée en 1969, la SICAM est le premier producteur de tomates en conserve, de pâtes de poivrons et de confitures et l’une des marques les plus reconnues de l’industrie alimentaire et agroalimentaire tunisienne

Détenue à 100 % par le groupe Bayahi, un conglomérat tunisien de premier plan, SICAM est rapidement devenue l’acteur à la croissance la plus rapide et le leader du marché du segment des sauces et condiments en Tunisie, en partie grâce à ses relations étroites avec l’industrie agricole locale, qui lui permettent d’avoir accès à des récoltes de tomates constantes.

SICAM est le seul acteur opérant selon un modèle verticalement intégré comprenant PROCAN (filiale à 100 % de SICAM) qui fabrique des boîtes métalliques de différents formats pour SICAM, et SICAM AGRI (filiale à 50,5 % de SICAM) qui fournit aux agriculteurs des conseils techniques, des financements, des outils et des intrants agricoles.

Malgré la crise du Covid-19, la demande reste forte compte tenu de la nature des produits de la SICAM et les ventes continuent d’augmenter.

Sofiane Lahmar, associée au DPI, a commenté : « SICAM a réussi à se positionner comme le leader du marché de la tomate tunisienne, ses produits devenant des noms familiers dans tout le pays, synonymes de qualité. L’accès à l’alimentation et à la production alimentaire sont essentiels à la croissance économique et au développement continus de l’Afrique et SICAM est bien placée pour tirer parti de ces tendances macroéconomiques »

Pour sa part, Tahar Bayahi, président et directeur général de SICAM, a déclaré « Nous sommes ravis d’accueillir DPI n tant qu’investisseur expérimenté et actif, alors que nous nous concentrons sur l’apport de nos produits alimentaires et de tomates de qualité à notre clientèle existante et en expansion. DPI possède une expérience et une expertise sectorielles significatives en matière d’investissement dans la région, et nous sommes impatients de travailler avec eux pour continuer à stimuler la croissance de notre entreprise et la stratégie internationale et d’exportation de la SICAM ».