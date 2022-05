E-commerce-Tunisie: C’est désormais de bon aloi

Le nombre de sites e-commerciaux en Tunisie impliqués, actuellement, dans les systèmes de paiement électronique a atteint 1 436 , enregistrant une baisse de 34% par rapport à l’année 2020.

Les transactions électroniques n’en ont pas moins signé une augmentation de 54 % en 2021 par rapport à 2020, où plus de 9 937 000 transactions électroniques ont été réalisées, dont 80 % sont des transactions de paiement en espèces via des prestataires de services de transport express.

Selon une étude sur l’évaluation de l’évolution du commerce électronique eT Ready, publiée par le quotidien Assabah , jeudi 12 mai 2021, la Tunisie arrive au 77ème rang mondial sur 152 pays concernant l’indice du commerce électronique entre l’entreprise et le consommateur.

Il est à noter que cette étude a été élaborée en coopération avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et financée par l’Agence allemande pour la coopération internationale GIZ.

Dans ce contexte, la Tunisie œuvre à réduire l’usage du « cash » et à rationaliser la circulation de l’argent en espèces, en lançant une nouvelle application de paiement mobile (la solution mobile payement), selon la déclaration du directeur général de la société Monétique Tunisie SMT, Bilel Darnaoui, dans une précédente interview.

Applicable à tous les achats et services

L’application dont il s’agit permettra aux clients, qui utilisent des cartes bancaires ou des téléphones, d’effectuer des transactions financières de la manière la plus simple possible, et de payer leurs achats, que ce soit dans les petits commerces ou de régler l’addition de « taxis » ou même de payer les commerçants de détail , pour l’achat , par exemple , de produits maraîchers , ce qui va contribuer à l’amélioration des services actuellement disponibles se déclinant dans la possibilité de paiement n dans les grands espaces commerciaux, les grandes boutiques et les pharmacies….

Cette nouvelle application vise également à rendre les opérations de paiement accessibles à tous en s’appuyant sur des solutions technologiques actualisées dans les différents gouvernorats de la République.

Darnaoui a souligné que « le nouveau produit contribuera au développement du commerce électronique, estimé aujourd’hui à seulement 30% du volume total des transactions commetrciales, alors que le pourcentage d’utilisation du cash dans certains pays ne dépasse pas les 10%», selon lui.

Dans le même ordre d’idées, le directeur général du Monétique Tunisie a annoncé le projet de lancer une plate-forme de facturation électronique, qui sécurise le paiement de tout type de factures telles que celle de la « STEG » et de la « SONEDE », les vignettes, les droits de douane et les assurances sans se référer au site officiel de l’une des entreprises mentionnées.

Une application anti-impayés !

Le responsable estime que ce produit, actuellement en cours de mise en œuvre, s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la qualité des services basés sur l’utilisation des technologies modernes et de la communication, et permettra la réduction des impayés de certaines entreprises publiques et privées.

Il est à noter que le nombre de transactions de paiement électronique en Tunisie à travers les systèmes de paiement électronique fournis par la Société Monétique Tunisie et l’Office national des postes a doublé au cours des années 2019 à 2021, passant de 3,8 millions de transactions en 2019 à environ 10 millions de transactions l’an dernier.

De plus, la valeur des transactions a doublé, passant de 271 millions de dinars à 576,7 millions de dinars, selon la même étude.