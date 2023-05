Le Fisc tunisien s’attaque aux entreprises du e-commerce

Dans le cadre du programme d’assistance technique en matière fiscale pour la Tunisie, l’OCDE organise du 2 au 5 mai 2023 à Tunis un atelier de formation sur le contrôle fiscal des entreprises du e-commerce auquel participent une trentaine de cadres de la DGI et de la DGELF.

Cet atelier, animé par deux expertes de la Direction générale des finances publiques de la France, a pour objectif de renforcer les capacités de la Tunisie en matière de contrôle des entreprises opérant dans le secteur de l’économie numérique. Il s’articule autour de présentations par les experts et de cas pratiques proposés aux participants et offre des opportunités aux participants d’interagir et partager leur expérience.