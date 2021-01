Education: Poursuite de la grève des surveillants et des surveillants généraux

Les surveillants et surveillants généraux poursuivent leur grève ouverte après la fin de la période de confinement le 24 janvier 2021, entravant ainsi la reprise des cours, a indiqué vendredi Jamel El Heni, secrétaire général de la fédération générale des surveillants et des surveillants généraux relevant de l’union générale tunisienne du travail (UGTT).

El Heni a souligné dans une déclaration à la TAP que la grève intervient suite au non respect du ministère de l’éducation l’application du procès verbal de la réunion en date du 08 mai 2018.

Il a accusé le gouvernement d’atermoiement, rappelant que l’ensemble des revendications ont été approuvées dont la promotion exceptionnelle des surveillants et surveillants généraux et l’augmentation de la prime de fournitures de la rentrée scolaire.

Le non respect de l’engagement va entraver la reprise des cours dans les lycées et la fermeture des foyers, a-t-il fait remarquer. La reprise des cours n’aura pas lieu tant que la grève des surveillants et des surveillants généraux est maintenue, a-t-il affirmé.

