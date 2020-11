Elections de la CAF : le Sénégalais Senghor promet un programme « ambitieux et innovant »

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, a promis lundi de proposer au football africain, qu’il aspire à diriger, un programme « ambitieux et innovant ».

Senghor, candidat à l’élection du président de la Confédération africaine de football (CAF) prévue le 12 mars 2021 à Rabat, va dévoiler les détails de son programme, lors d’une rencontre avec les journalistes, la semaine prochaine, à Dakar.

S’exprimant lors d’une conférence, dans la capitale sénégalaise, il a fait part de sa volonté de tendre la main à toutes les fédérations nationales de football du continent, s’il est élu à la tête de la CAF.

« Je suis prêt à répondre à l’appel de l’Afrique et de son football, pour un ( ) challenge exaltant et de dimension continentale. Je suis prêt à le relever avec l’intime conviction qu’il faut créer une ( ) dynamique positive, symbolisée par un comité exécutif solidaire et travaillant ( ) dans l’intérêt du football africain », a dit Augustin Senghor. Il a promis de diriger la CAF avec « un leadership affirmé et rassembleur ».

Senghor, membre du comité exécutif de la CAF, a confirmé avoir « effectivement déposé » sa candidature, sous réserve, dit-il, du contrôle d’éligibilité qui sera fait par l’institution chargée du football africain.

Sa candidature découle de la conjonction de plusieurs facteurs, a affirmé Senghor, évoquant notamment « l’insistance » de plusieurs présidents de fédérations nationales et de professionnels africains du football.

» La CAF est à la croisée des chemins, on veut rebâtir cette maison pour sortir des difficultés malgré le travail d’Ahmad. La CAF a besoin de modernisation et de stabilité et je pense être celui qui peut apporter ces changements « , avance le candidat sénégalais qui a entre autres le soutien de la Gambie et du Gabon.

Avocat de formation et âgé d’une cinquantaine d’années, il est également

maire de Gorée depuis plusieurs années et président de l’US Gorée, un club

de la Ligue 1 sénégalaise.

Le Malgache Ahmad Ahmad, président sortant de la CAF, l’Ivoirien Jacques

Anouma, ancien président de la fédération de son pays, le Mauritanien Ahmed

Yahya, actuel patron du football de son pays, ont également déclaré leur candidature à la direction de l’instance continentale pour les quatre prochaines années.

Le milliardaire Patrice Motsepe, président des Mamelodi Sundowns, un club

de football d’Afrique du Sud, son pays, a également fait acte de candidature.

Les prétendants avaient la possibilité de déposer leur candidature jusqu’au 12 novembre. L’instance dirigeante du football africain dévoilera les noms des

candidats le 11 janvier 2021.