Electricité : STEG International met en service un poste de 100MW 220KV au Rwanda

Les équipes de STEG International Services (STEG-IS) opérant au Rwanda ont mis en service avec succès un poste à Haute Tension d’une capacité de 100MW /220KV, dans le cadre du projet de transport d’électricité actuellement en cours d’exécution au Rwanda. Il s’agit d’une première pour la STEG, indique la société sur sa page Facebook.

Signé entre la STEG-IS et l’Energy Development Corporation Limited (EDCL) Rwanda en avril 2017, le projet de transport d’électricité en cours au Rwanda porte sur la conception, la fourniture, le montage et la mise en service de la ligne 110kV Gahanga-Rilima et de la ligne 220kV Mamba-Rwabusoro-Rilima ainsi que d’autres sous-stations.

Il concerne aussi la conception, la fourniture, le montage et la mise en service de 63 km de la ligne de transport 220 kV reliant Mamba à Bugesera, de 17 km de la ligne de transport 110 kV Gahanga – Bugesera, d’un Poste 220 kV à Mamba, d’un Poste 220/110 kV à Rwabusoro, et d’un Poste 220/110 kV à Bugesera.

Fondée, en 2006, STEG International Services est une filiale de la Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz « STEG ». Il s’agit d’un modèle réussi de Partenariat Public Privé (PPP). Aujourd’hui, STEG IS continue de faire connaître et de mettre à la disposition des entreprises clientes, notamment celles des pays arabes et africains, les capacités nationales en matière d’infrastructure et de compétences pour des prestations de haute qualité dans ses domaines » métiers » et également dans le domaine de la formation.