Le Rwanda abritera le siège de l’Agence Africaine du médicament

Le Rwanda abritera officiellement le siège de l’Agence Africaine du médicament, a indiqué la responsable de communication à la direction de santé et de développement social au sein de l’Union Africaine.

Dans une déclaration lundi à la TAP, la responsable a précisé que la sélection de Rwanda pour abriter le siège de l’agence africaine du médicament a eu lieu lors d’une réunion du conseil exécutif de l’Union Africaine à Lusaka capitale de Zambie tenue les 14 et 15 juillet courant. Huit pays ont présenté leur candidature pour abriter le siège de l’agence africaine du médicament à savoir, Rwanda, Tunisie, Algérie, Maroc, Egypte, Zimbabwe, Ouganda et Tanzanie. Parmi les missions principales de l’Agence Africaine du médicament serait notamment la promotion du secteur de la santé dans les pays d’Afrique et la coordination pour assurer les besoins en médicaments dans ces pays.