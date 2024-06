Elle vend 10 % moins cher que la concurrence, et ira nettement mieux en 2025

Le promoteur immobilier du groupe Simpar, lui-même filiale de la BNA Bank, terminait l’exercice 2023, avec un chiffre d’affaires de plus de 6,653 MDT, en baisse par rapport aux 17,481 MDT de l’exercice 2022. Son résultat d’exploitation était déjà déficitaire d’un peu plus de 1 MDT, et les charges financières nettes d’un peu plus de 2 MDT, avaient approfondi son déficit à plus de 2,864 MDT.

– Un déficit, facilement explicable

Le 1er trimestre 2024 ne s’annonçait pas non plus, d’apparence, sous de bons auspices pour l’exercice courant. Le chiffre d’affaires de la période était de 158 mDT, en baisse par rapport aux 737,5 mDT de la même période de l’exercice 2023. Mais cela avait une explication. On apprend ainsi, dans le communiqué relatif aux indicateurs du promoteur immobilier, privé tout de même, que c’est « à cause du retard dans l’achèvement d’un projet sis à El Menzah 9, dont le chiffre d’affaires prévisionnel… est de 27 MDT ».

Mieux explicatif pour Africanmanager, Khalil Chtourou, DG d’Essoukna, met en avant « le manque d’investissement des années Covid, pendant lesquelles les décisions d’investissement avaient été retardées, et nous en subissons actuellement la conséquence, pour manque de stock de produits à vendre » sur les résultats de l’entreprise.

– Essoukna fera très bientôt, c’est sûr selon son DG, sa Remontada

Chtourou assure, cependant, que cet état des choses devrait s’améliorer dans les deux ou trois prochains mois. « J’aurais les 80 appartements de la résidence d’El Menzah 9, du haut standing, qui seront disponibles à la vente, ce qui devrait représenter un chiffre d’affaires de 25 MDT, dont 5 MDT, déjà disponibles en promesses de vente, dès réception des PV de recollement et l’enregistrement des contrats ».

Et les choses devraient s’améliorer davantage, dès l’entrée en vente, « dans sept à huit mois, d’un autre projet à La Mannouba, et dans une année après, un autre projet en cours à la Médina Jadida. Tout cela fera que le chiffre d’affaires escompté pour la 2ème moitié 2024, et les exercices 25 et 26, devrait être un cumul de 68 MDT ».

Et le DG d’Essoukna d’annoncer, comme pour balayer d’un revers de main les mauvais jours, que « l’entreprise devrait regagner le territoire bénéficiaire ». Selon nos propres sources, Essoukna tablerait sur un chiffre d’affaire entre 12 et 16 MDT pour 2024 et le bénéfice irait crescendo pour les exercices 2025 et 2026. Manifestement réalistement optimiste, Khalil Chtourou se fend d’un large sourire, pour nous annoncer que « nous gagnerons beaucoup d’argent, et renouer avec un bilan dans le vert », en comptant, pour ce second trimestre 2024 sur le retour des TRE pour faire rebondir les ventes dans un secteur, généralement connu pour être cyclique.

– « Je vends 10 % moins cher que la concurrence », dixit Khalil Chtourou

Tout en croisant les doigts lorsqu’il annonçait fièrement la Remontada, le DG d’Essoukna qui persistait et signait que « je suis optimiste et confiant », nous balance ensuite un argument de poids. « Moi, je vends 10 % moins cher que la concurrence à qualité égale, car nous travaillons avec un très bon rapport qualité-prix, dans ce qu’on appelle dans notre jargon, de l’économique amélioré », précise le promoteur public qui est financé à TMM +3 par la BNA actionnaire, avant de faire le bon commercial en s’étalant sur les équipements des appartements qu’il vend, en marbre, ascenseurs, climatisation complète, faux-plafonds, les cuisines équipées même en réfrigérateurs, gazières et micro-ondes ; « signez le contrat, entrez dans votre appartement, posez votre valise et vous êtes chez vous (أغسل ساقيك وادخل) », disait-il !

La question des prix, avec un coût de l’investissement assez élevé malgré l’appartenance à un groupe fortement adossé à une banque, et malgré la petite marge appliquée par Essoukna, reste au cœur du problème du coût de l’immobilier pour le public tunisien, et le simple report d’une année, par le ministère tunisien des Finances, de la hausse de la TVA applicable aux promoteurs immobiliers, reste comme l’épée de Damoclès sur la tête, et des promoteurs et des acheteurs.

Mais peut-être que cette annonce d’un prix 10 % moins cher que la concurrence, et les perspectives que dessine Khalil Chtourou pour Essoukna dans un délai relativement court, pousseraient TRE et Tunisiens, à agir avec le sens du Early-Booking, ou à acheter tout de suite, tout comme pour les boursicoteurs en Bourse, investisseurs dans le papier Essoukna.