Elyes Fakhfakh affirme l’attachement de son gouvernement à la voie du dialogue et de la concertation avec les partenaires sociaux concernant toutes les grandes questions sociales et nationales

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh a affirmé, vendredi, l’attachement de son gouvernement à la voie du dialogue et de la concertation avec les partenaires sociaux concernant toutes les grandes questions sociales et nationales, soulignant que la poursuite du contrôle de la propagation du Coronavirus demeure tributaire de l’adhésion de tous les Tunisiens et Tunisiennes et de leur respect des procédures sanitaires et préventives du confinement sanitaire orienté.

Dans un communiqué publié par la présidence du gouvernement à l’occasion de la célébration de la fête du travail, Fakhfakh a mis l’accent sur le souci du gouvernement de protéger les droits professionnels et matériels, de garantir des conditions de travail décentes à tous les travailleurs conformément aux normes de santé et de sécurité au travail et aux conventions conclues dans ce cadre. IL a, à cet égard, salué le rôle de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) dans la défense des droits des travailleurs et de leurs revendications légitimes relatives à l’emploi et à la dignité.

Le chef du gouvernement a, également, rendu hommage à l’organisation ouvrière pour les efforts qu’elle déploie afin d’assainir le climat social et pour sa contribution agissante à toutes les dates phares de l’histoire de la Tunisie.

Le chef du gouvernement a, dans ce même contexte, salué les efforts du personnel médical et paramédical et de tous les travailleurs du secteur de la santé ainsi qu’à tous ceux qui sont en première ligne, pour leurs efforts en vue de combattre cette pandémie et contrôler sa propagation.

Fakhfakh a félicité tous les salariés et les travailleurs intellectuels et manuels dans toutes les régions du pays et dans tous les secteurs ainsi que toutes les organisations professionnelles des travailleurs et des employeurs à l’occasion de la Journée internationale du travail.

Il a indiqué que les mesures socio-économiques annoncées dans le cadre de l’accompagnement des entreprises pour faire face aux retombées du coronavirus visent, principalement, à préserver les postes d’emploi et les droits des travailleurs ainsi qu’à garantir la pérennité de l’entreprise et lui permettre de jouer pleinement son rôle dans la phase de reprise économique afin que le pays puisse retrouver le rythme de croissance habituel durant la période post-crise. Il a, à cet égard, souligné l’importance du rôle du secteur privé dans l’appui des efforts de l’Etat.