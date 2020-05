Emirates reprendra ses vols de Dubaï vers la Tunisie dès début juillet

La compagnie aérienne Emirates a annoncé qu’elle reprendra ses vols de Dubaï vers la Tunisie et 11 autre pays arabes à partir de début juillet.

Les réservations sont désormais disponibles sur le site web du transporteur basé à Dubaï pour des destinations telles que la Tunisie, l’Algérie, Bahreïn, l’Égypte, l’Irak, le Koweït, le Liban, le Maroc, Oman et l’Arabie saoudite.

Toutefois, les clients sont avertis que toute réservation est susceptible d’être modifiée en fonction des mises à jour des situations épidémiques mondiales.

Emirates a commencé à exploiter des services de vols réguliers vers neuf destinations dans le monde à partir du 21 mai, notamment Londres Heathrow, Francfort, Paris, Milan, Madrid, Chicago, Toronto, Sydney et Melbourne.

La compagnie aérienne propose également des correspondances à Dubaï pour les clients voyageant entre le Royaume-Uni et l’Australie.

Bien que des vols de retour soient disponibles pour la plupart des destinations, les passagers doivent actuellement demander une autorisation pour retourner aux EAU.

Emirates a introduit un certain nombre de nouvelles mesures de sécurité pour les passagers et le personnel. Lors de l’enregistrement, la compagnie aérienne donnera à tous les passagers des kits d’hygiène gratuits. Ces trousses comprendront des masques faciaux, des gants, des lingettes antibactériennes et un désinfectant pour les mains.

Le port de gants et de masques est obligatoire à l’aéroport et les masques faciaux sont également obligatoires sur tous les vols Emirates.