En attendant une hypothétique révolution verte en Tunisie !

A la cadence où s’abîme le secteur agricole en Tunisie nonobstant les cris d’alarme poussés çà et là et pas uniquement à l’intérieur des frontières nationales, il est plus qu’impérieux que l’urgence se fasse loi et dicte aux uns et aux autres, sous peine de sévères sanctions, des comportements qui , à tous le moins, atténuent ces dévastatrices agressions contre les ressources agricoles nationales dans toutes leurs déclinaisons , en particulier la maîtrise hydrique , le choix des cultures …Car , il devient de plus en plus évident que le modèle agricole tunisien basé sur des semences hybrides à forte consommation d’eau n’est pas durable, qu’il a érodé la souveraineté alimentaire de la Tunisie et qu’il a créé des dépendances préjudiciables aux marchés céréaliers mondiaux.

Cet été, le secteur agricole tunisien a été durement touché par une augmentation des phénomènes météorologiques violents, notamment une vague de sécheresse qui a entraîné une baisse drastique de la production pour les agriculteurs. Alors que les agriculteurs ont compté pendant des décennies sur les semences importées pour répondre à leurs besoins agricoles, il est devenu de plus en plus évident, avec le temps et les effets croissants du changement climatique, que l’utilisation de variétés de semences locales constituait une approche plus durable et plus pratique. Ces semences sont mieux adaptées au climat tunisien et ont la capacité de résister aux parasites, de tolérer la sécheresse et de produire des rendements élevés, ce qui signifie qu’elles pourraient faire partie intégrante des efforts déployés par les agriculteurs pour s’adapter à l’impact du changement climatique. Par conséquent, les agriculteurs se tournent désormais vers des pratiques plus traditionnelles et réutilisent ces semences locales.

Une sérieuse réflexion a été engagée après l’indépendance de la Tunisie en 1956 avec la mise en œuvre un vaste programme de mise en valeur des terres, en démantelant les grandes propriétés françaises qui se trouvaient sur les terres les plus fertiles de la côte orientale du Sahel et du Cap Bon, dans le nord du pays. Après une brève expérience de fermes coopératives dans les années 1960, la libéralisation à partir des années 1970 a permis de se tourner vers des cultures orientées vers l’exportation, telles que les olives, les agrumes, les dattes et les légumes cultivés pour le marché européen .

En 1986, la Tunisie a lancé son premier prêt d’ajustement du secteur agricole, qui s’est traduit par l’octroi de terres domaniales à de grands exploitants agricoles et par une réorientation vers des cultures irriguées nécessitant moins de main-d’œuvre agricole. Cependant, le secteur agricole a été affecté, dès la fin des années 80, par la corruption et le favoritisme, les loyalistes du régime se voyant accorder des monopoles sur l’exportation des produits agricoles et l’accès aux terres les plus fertiles du pays. Cette période a également été marquée par la surexploitation des ressources en eau de la Tunisie, avec le forage de puits profonds pour approvisionner les grandes exploitations agricoles et l’industrie du tourisme, rappelle à cet égard le think tank « The Tahrir Institute ».

La crise céréalière

Depuis les années 1970, la Tunisie subventionne les aliments de base tels que la farine, l’huile végétale, le riz et le sucre. En outre, bien que les subventions directes aux pâtes et au couscous aient été supprimées en 1993, ces produits restent subventionnés indirectement par le biais du soutien à la semoule, qui est utilisée pour leur production. En se concentrant sur les cultures d’exportation, la Tunisie est devenue un importateur net de céréales. Si les subventions ont permis d’atténuer les fluctuations des prix mondiaux des denrées alimentaires pour les populations pauvres de Tunisie, elles ont exercé une pression croissante sur le budget du pays et sur ses agriculteurs. En Tunisie, les petites et moyennes exploitations constituent la majorité du secteur agricole, plus de 50 % d’entre elles ayant une superficie inférieure à 5 hectares. En fin de compte, les petits agriculteurs abandonnent souvent l’agriculture parce qu’ils manquent de soutien et d’accès aux systèmes de prêt.

Un rapport de 2014 de la Banque mondiale a noté que le soutien budgétaire au secteur agricole tunisien représentait à peine 0,5 % du PIB en 2010, et qu’il était en grande partie destiné aux subventions pour les engrais, les semences hybrides et le son. En revanche, en 2022, les dépenses consacrées aux subventions alimentaires s’élevaient à environ 4,2 milliards de dinars (1,4 milliard de dollars). Ces coûts ont été accrus par les crises consécutives des problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie mondiale et à la guerre en Ukraine, par la poursuite des négociations du pays sur son dernier plan de sauvetage du Fonds monétaire international, ainsi que par les mauvaises récoltes successives – la récolte de cette année est estimée à 15 % de moins que la moyenne quinquennale du pays et sa récolte de céréales à un tiers de celle de l’année dernière.

Semences locales et souveraineté alimentaire

Il devient de plus en plus évident que le modèle d’agriculture intensive basé sur des semences hybrides à forte consommation d’eau n’est pas seulement insoutenable, mais qu’il a également érodé la souveraineté alimentaire de la Tunisie et créé des dépendances préjudiciables aux marchés céréaliers mondiaux. Un groupe d’universitaires, d’agronomes, d’activistes, d’agriculteurs et de journalistes tunisiens spécialisés dans le développement ont cherché à dénoncer l’exploitation de la politique agricole et à appeler à des changements dans la législation agricole et les meilleures pratiques en Tunisie. Ils réclament, d’abord, l’abrogation de l’article 4 de la loi 99-42 du 10 mai 1999, qui interdit effectivement l’utilisation de variétés de semences locales dans l’agriculture commerciale. L’absence de cadre législatif et juridique protégeant les semences locales tunisiennes a également été évoquée.

Au lieu des variétés hybrides, les agronomes progressistes appellent à la réintroduction des variétés de semences locales, qui mutent en fonction des conditions environnementales sont plus résistantes et plus susceptibles de s’adapter au changement climatique.

Avec l’aggravation de la crise économique en Tunisie, l’impact croissant du changement climatique et la volonté des agriculteurs d’utiliser des semences locales et d’autres pratiques innovantes, le moment est venu de commencer à mettre en place un modèle agricole plus durable qui garantirait la souveraineté et la sécurité alimentaires de la Tunisie à plus long terme.