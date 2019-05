Endettement : Jabnoun avance un chiffre jamais évoqué

L’expert en économie, développement et investissement Sadok Jabnoun a affirmé dans une déclaration accordée ce jeudi 23 mai 2019 à Africanmanager que l’endettement de la Tunisie a connu une hausse vertigineuse, atteignant même 74% du PIB.

Et d’ajouter que la sortie de la Tunisie sur le marché financier international engendrera une répression économique, notamment avec l’augmentation du rythme de l’endettement dont l’objectif est de financier le déficit budgétaire et non pas l’investissement.