Ennahdha appelle à stopper l’hémorragie de l’économie par des « décisions appropriées » !

Le Bureau exécutif du mouvement Ennahdha s’est réuni, mercredi soir, sous la présidence de Rached Ghannouchi, pour examiner les derniers développements de la situation politique, économique et sociale, et les difficultés et défis auxquels le pays fait face.

Il a exprimé l’espoir que cette situation se traduira par une prise de conscience de l’étendue de la responsabilité, appelant à des décisions « appropriées » pour stopper l’hémorragie de l’économie nationale.

Le BE a, d’autre part, salué l’initiative prise par le président du Parlement pour trouver une solution à la crise politique, assurant de « son ouverture sur toutes les initiatives de dialogue constructif visant le renforcement de l’action du gouvernement et de toutes les institutions de l’Etat ».

Enfin le Bureau politique a appelé les « militants du mouvement à participer nombreux à la marche du samedi 27 février entant que signal à toutes les parties politiques et sociales sur la nécessité du dialogue et le renforcement de l’unité nationale et de l’exercice démocratique ».