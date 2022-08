Ennakl : Le chiffre d’affaire baisse de 18 %

Au terme du premier semestre de l’année 2022, le chiffre d’affaires de la société Ennakl a enregistré une régression de 18,07% par rapport à la même période de l’année 2021 passant de 274,194 Millions à 224,659 Millions de dinars au 30/06/2022. Cette baisse est justifiée par des problèmes d’approvisionnement et de logistique en raison de la pénurie mondiale de composants automobiles et notamment des semi-conducteurs. Cette pénurie a eu pour conséquence directe un ralentissement des chaînes de production et une augmentation substantielle des coûts de transport.

· Les investissements réalisés durant la 2ème trimestre 2022 se sont élevés à 1.772 MD contre un solde de 1.426 MD en 2021.

· L’augmentation de l’effectif au 30/06/2022 est justifiée par les recrutements effectués durant cette période pour le besoin de la distribution de la nouvelle marque Renault Trucks