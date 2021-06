Entreprenariat: La Libye au coeur du 3ème sommet « Startup Gate Summit 2021 », en juillet prochain, à Tunis

La 3ème édition du Sommet “Startup Gate Summit 2021″, sera tenue, les 5 et 6 juillet 2021, à Tunis et sera axée sur la Libye à travers la thématique « Sommet d’appui au partenariat et à la complémentarité entre les entrepreneurs et start-ups en Tunisie et en Libye ».

Cette édition intervient à un moment ou les relations tuniso-lybiennes connaissent un nouvel élan et un rythme accéléré pour renouer avec la coopération économique entre les deux pays.

Environ 1000 start-up d’Afrique et du Moyen Orient, près de 50 fonds de capital-risque (Capital Ventures) et 50 pépinières d’entreprises et accélérateurs et incubateurs de projets en Tunisie et en Libye sont attendus à cet évènement.

Le chef du gouvernement Hichem Mehcichi, avait signé avec son homologue libyen Abdelhamid Debiba, en mai 2021, lors de sa visisite à Tripoli, à la tête d’une délégation de ministres et d’hommes d’affaires, une convention pour faciliter l’échange commercial et le déplacement des personnes entre les deux pays et aussi réactiver les accords dans les domaines de transport maritime et terrestre.

« Cette édition sera consacrée au marché libyen et veillera à mettre en oeuvre des partenariats entre les entrepreneurs, les start-ups et les TPE et PME en Tunisie et en Libye », a déclaré à TAP la directrice du comité d’organisation de « Startup Gate Summit 2021 », Malek Channoufi.

Channoufi, également universitaire et femme d’affaires a ajouté que le sommet de juillet prochain va oeuvrer à renforcer la complémentarité et à établir des partenariats entre les deux pays pour servir le développement durable et les interets communs.

Toujours selon Channoufi, l’évènement vise aussi à intensifier le rythme de création des opportunités, de réseautage et d’intégration au marché pour les jeunes créateurs de la région. Il s’agit également d’aider les start-up libyennes à se développer sur le marché local et de les accompagner sur le plan des législations.

En mai 2021, 10 start-up et entreprises tunisiennes innovantes avaient signé à Tripoli (23-25 mai 2021), une charte de partenariat pour la création d’un groupement de services économiques dont l’objectif est d’exporter sur le marché libyen, les services et les biens à haute valeur ajoutée.