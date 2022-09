Entreprenariat: La CDC signe deux contrats de financement de programmes d’accélération destinés aux Start-ups et TPE

Deux contrats de financement des programmes inscrits dans le cadre du projet Femmes et accélération pour les Start-ups et TPE (FAST) ont été signés mercredi, 28 septembre 2022 entre la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et les structures « Yunus Social Business Tunisia » (Impact Partner) et « Actia Engineering Services ».

Retenus dans le cadre du troisième et dernier appel à projets « FAST », ces deux programmes ont pour objectif de renforcer les liens entre les startups/TPE/PME et les entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises, a indiqué, jeudi la CDC.

Il s’agit également d’inciter les grands groupes à s’engager davantage dans le soutien à l’écosystème entrepreneurial en collaborant avec des startups, TPE et PME tout en agissant en faveur de l’innovation.

La directrice générale de la CDC, Nejia Gharbi estime ces programmes sont importants pour les startups, dans la mesure où ils leur offrent l’opportunité d’intégrer le marché. Pour les grands groupes, ils permette un transfert de technologies et un partage des expertises et partant l’amélioration de l’image de la société.

Financé par l’Agence française de Développement (AFD) et mis en œuvre par la CDC, avec l’assistance technique d’Expertise France (Groupe AFD), le projet FAST se propose de contribuer au renforcement et à la pérennisation de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie