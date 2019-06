Les 100 startups les plus brillantes du continent bientôt à Tunis

Africa Moves a annoncé les 100 startups africaines sélectionnées pour participer au “Big Summit” qui se déroulera du 17 au 21 juin dans la capitale tunisienne, Tunis.

Onze startups locales ont été choisies pour l’événement : il s’agit de Be Wireless Solutions, Biofire, CompiTechnology/Akala, Digiartwork, InstaDeep, Kpeiz Digital, Optimalogistic, Powrlogistic, Société Bus Software, Turnkey Ledger et UniQ Soft Technology.

Cet événement de cinq jours réunira des startups, des investisseurs, des experts en innovation ainsi que des passionnés de technologie de tout le continent et du monde entier dans le but de les amener à échanger des idées et à créer des liens les uns avec les autres.

Le Grand Sommet comportera un forum de trois jours qui comprendra des tables rondes et des discours qui traiteront les défis auxquels les pays africains seront confrontés, une exposition sur la technologie et l’innovation qui durera trois jours, ainsi qu’un défi de hackathon et de startups.

Selon un communiqué émis la semaine dernière, Africa Moves a annoncé que les 100 candidats avaient été soigneusement sélectionnés parmi plus de 1000 candidatures par un jury composé de plus de 24 entrepreneurs, consultants en gestion d’entreprise, investisseurs et dirigeants de startups du monde entier.

Les 100 startups sont:

4scholars (Nigéria)

Abossey Okai Online (Ghana)

Sociétés africaines à feuilles persistantes (Cameroun)

AfricaSokoni (Kenya)

Afrika Solar (Mali)

Services Tout-Puissants Plus (Bénin)

Appy (Angola)

Aywajieune (Sénégal)

Bakeli de Volkeno (Sénégal)

Be Wireless Solutions (Tunisie)

Meilleurs livres numériques (Togo)

Bigcel (Nigéria)

Billet Express (Mali)

Biofire (Tunisie)

Bismart Insurance (Kenya)

Bitmama (Nigéria)

Tourelle brute (Ghana)

Bonga (Cameroun)

Bongo (Tanzanie)

Cephas Technologies Sarl (Bénin)

Laboratoire d’intelligence artificielle pour enfants (Ouganda)

Zuoix (Cameroun)

Technologie Compi / Akala (Tunisie)

Côte d’Ivoire Drone (Côte d’Ivoire)

Cuimer (Maroc)

Dechets a L’Or (Guinée équatoriale)

DentaCarts (Egypte)

Digiartwork (Tunisie)

Digital Life’s Good / Diligo (Burkina Faso)

Groupe Djara (Ghana)

Dokita Eyes International (Togo)

Dondosha Desy (Tanzanie)

DriversNG (Nigeria)

Driversng.com (Nigéria)

Droidfx Technologies (Malawi)

E-fermes (Nigeria)

E-Souklou (Côte d’Ivoire)

Ecodome (Maroc)

eMart.cd (DRC)

Eversend (France)

Face2face Africa (US)

Feuze Sas (Mali)

FivePoints (France)

Foodlocker Limited (Nigéria)

Centres de génie (Cameroun)

Maison d’Uwe (Nigeria)

InstaDeep (Tunisie)

Kasi Insight (Canada)

Kisasa Brands (Afrique du Sud)

Kitovu Technology Company (Nigéria)

Kpeiz Digital (Tunisie)

Lentera (Kenya)

Livestock247.com (Nigéria)

Lucy.ng (Nigéria)

marKoub.ma (Maroc)

Maîtrise (Maroc)

MaxiCash (RDC)

Neza Reservations (Rwanda)

Nocofio (Ghana)

Ogaan (Kenya)

Optimalogistic (Tunisie)

OuiCare (Cameroun)

Point de vente pour Africa Technologies (Nigeria)

Powrlogistic (Tunisie)

Publiseur (Nigeria)

Sahitna (Tchad)

schoolap (RDC)

Sesaco (Ouganda)

Shems For Lighting Zakaria (Maroc)

SkoolDesk (Ouganda)

Smartphorce Holding (Côte d’Ivoire)

Prêteur social (Nigeria)

Société Bus Software (Tunisie)

Solarpak (Côte d’Ivoire)

Soshub (Tanzanie)

StarNews Mobile (Côte d’Ivoire)

Studio Making ON (Côte d’Ivoire)

Rapidement (Ghana)

TaxiJet (Côte d’Ivoire)

Tikkeo (Gabon)

Tirhal (Soudan)

Tupuca (Angola)

Grand livre clé en main (Tunisie)

Ugabus (Ouganda)

UniQ Soft Technology (Tunisie)

Zenapi (Côte d’Ivoire)

Zinbiss-yaar (Burkina Faso)

Wofagroup (Guinée équatoriale)

Twaa (Tanzanie)

Loystar (Nigéria)

Jobjack (Afrique du Sud)

iCog-Labs (Ethiopie)

Charbon de bois vert (Ouganda)

Green Studio (Cap Vert)

Papi d’or (Cameroun)

DeMars (Maurice)