Entrepreneuriat : Création près de 100 entreprises citoyennes en 2024

La ministre des Finances Sihèm Boughdiri Nessima a déclaré que l’année 2024 sera marquée par la création de 100 entreprises citoyennes, s’engageant à fournir les lignes de financement nécessaires à cette fin.

Présidant jeudi à Tunis, la cérémonie d’ouverture d’un espace réservé aux entreprises citoyennes au siège de la BTS, en compagnie du ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle Lotfi Dhieb et du Secrétaire d’Etat en charge des entreprises citoyennes Riadh Choud, Nemssia a souligné que le montant alloué entre 2023 et 2024 pour financer ces entreprises s’élève à 36 millions de dinars.

Et d’ajouter que certaines banques de la place ont été impliquées cette année avec la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) dans le financement des entreprises citoyennes à l’instar de la Banque de l’Habitat (BH) et la Société Tunisienne de Banque (STB).Au cours de l’année 2023, 15 entreprises citoyennes ont été financées moyennant une enveloppe de 4 millions de dinars. Selon la ministre, le plafond de financement de la BTS ne dépasse pas 300 mille dinars, à condition que la période de remboursement du prêt ne dépasse pas 7 ans et un taux d’intérêt de 5 % avec un période de grâce d’un an.La ministre a souligné que cet espace est un cadre spécifique permettant d’accueillir, de former et d’encadrer les propriétaires des sociétés citoyennes, mais aussi de mener leurs opérations de financement et suivre leurs dossiers.

Elle a dans le même cadre rappelé que leurs domaines d’activités sont les énergies renouvelables, les filières agricoles et d’autres secteurs comme la valorisation des déchets et de l’industrie.Elle a affirmé que les divers problèmes rencontrés par les promoteurs des sociétés citoyennes, concernent notamment la location des locaux ainsi que d’autres problèmes d’ordre foncier liés aux projets.

L’événement a également été l’occasion de prendre connaissance des travaux d’une session de formation pour les dirigeants des entreprises citoyennes (15 entreprises) a l’effet de les encadrer et de les aider à préparer leurs plans d’affaires pour obtenir le financement nécessaire et leur permettre de se renseigner sur les mécanismes et les incitations accordées.Par ailleurs, un autre Workshop a été organisé en faveur des cadres en charge des entreprises citoyennes au sein des agences de la BTS afin de soutenir davantage leurs capacités dans le domaine de l’accompagnement et du financement des entreprises citoyennes.A l’occasion de l’ouverture de l’espace pour les entreprises citoyennes, la ministre des Finances a distribué des autorisations pour l’acquisition d’équipements et de matériaux pour les entreprises citoyennes, lesquelles ont obtenu un financement auprès de la BTS.