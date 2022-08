Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a annoncé, lundi, la réouverture des inscriptions à la compétition nationale de l’entrepreneuriat sur le portail https://moubader.tn/ et ce, après avoir introduit quelques modifications.

Organisée dans le cadre du projet « la formation et le marché de l’emploi » en partenariat avec l’agence de coopération allemande (GIZ) et une dizaine de ministères et de structures d’appui et de financement chargées de l’accompagnement et de la formation des jeunes entrepreneurs, la compétition cible les jeunes âgés entre 18 et 45 ans, lit-on dans un communiqué publié sur la page officielle du ministère.

« La compétition concerne les candidats, diplômés de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, porteurs de projets ou installés, depuis deux ou cinq ans, à leur propre compte et désireux d’élargir leurs projets », ajoute la même source.

48 projets, des différentes régions du pays, à raison de deux projets par gouvernorat, seront sélectionnés lors cette compétition nationale.

Les lauréats bénéficieront chacun d’un financement de 30 mille dinars outre l’assistance et l’accompagnement pour l’octroi d’un crédit complémentaire de la part de la banque tunisienne de solidarité (BTS) afin de garantir la pérennité du projet.