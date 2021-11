Le Réseau National des Pépinières des Entreprises Agricoles organise une série de webinaires pour encourager l’entrepreneuriat

Le Réseau National des Pépinières des Entreprises Agricoles (RNPEA) programme une série de webinaires, dans le cadre de la célébration de la Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat, du 8 au 14 novembre 2021.Cette grande manifestation vise à célébrer l’entrepreneuriat dans le monde et à inciter le plus grand nombre de personnes à exploiter leur esprit d’initiative et d’innovation, au moyen d’activités locales, nationales et internationales.

- Publicité-

Ainsi, le RNPEA s’attèle à travers le programme de webinaires, qui s’étendra du 8 au 12 novembre, à inspirer les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, et à les inciter à s’engager dans une activité entrepreneuriale. Ces webinaires seront axés sur plusieurs thématiques, dont « Le Prêt foncier agricole », « Les entreprises agricoles à l’heure du digital », « L’entrepreneuriat vert: Innover pour le bien-être de la planète »…