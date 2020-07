Entretien téléphonique Erray-Pompeo

Le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray s’est entretenu mardi par téléphone avec son homologue américain Mike Pompeo des relations bilatérales multilatérales et les moyens de les consolider ainsi que des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Les deux ministres ont mis en évidence la solidité des relations tuniso-américaines et son caractère stratégique. Ils ont exprimé la volonté de promouvoir le partenariat entre les deux pays dans divers domaines, au service de l’intérêt des deux peuples amis, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

Noureddine Erray a exprimé lors de l’entretien téléphonique la solidarité de la Tunisie avec les Etats- Unis d’Amérique dans son combat contre le Covid-19.

Il a salué le soutien de l’administration américaine à la résolution tuniso-française adoptée par le Conseil de sécurité et qui appelle à activer la solidarité internationale en matière de lutte contre la crise sanitaire et ses répercussions.

Le ministre s’est également félicité du soutien américain continu accordé à la Tunisie pour lui permettre de relever les défis économiques, sociaux et financiers.

De son côté, le chef de la diplomatie américaine a réaffirmé que son pays continue à appuyer l’expérience « réussie » de la transition démocratique tunisienne, soulignant l’engagement à poursuivre le renforcement du partenariat avec la Tunisie dans les domaines politiques, économiques et sécuritaires.

Les deux parties, ont échangé les vues sur les questions régionales et internationales dont en premier lieu la cause palestinienne et la situation en Libye.

Erray a affirmé le besoin de soutenir les efforts visant à relancer le processus politique en Libye pour parvenir à une solution politique libyo-libyenne, sous l’égide des Nations-Unies et qui sera basée sur les résolutions de la légalité internationale.

Les deux ministres ont convenu de poursuivre les concertations et la coordination et de multiplier l’échange de visites entre hauts responsables des deux pays.