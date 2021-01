Environnement-Financement: Un appel à projets pour les ONGs tunisiennes

Un appel à projets est ouvert aux ONGs tunisiennes, notamment les associations de droit tunisien et les groupements de développement agricole (GDA), pour bénéficier du Programme de Micro Financements du Fonds pour l’Environnement Mondial (PMF/FEM).

Ce programme apporte des appuis techniques et financiers pour l’exécution des projets communautaires susceptibles de contribuer à la gestion durable des ressources naturelles et à la protection de l’environnement, lit-on, dans un communiqué du ministère des Affaires locales et de l’environnement, rendu public lundi.

Il s’agit également d’un mécanisme financier qui vise à trouver des solutions locales aux problèmes environnementaux globaux.

Destiné, exclusivement, aux organisations de la société civile (ONG, Associations de Développement, Organisations Communautaires de Base), ce programme soutient les initiatives contribuant à la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, la lutte contre les changements climatiques, la protection des eaux internationales, la Gestion Durable des forets, la lutte contre la dégradation des terres, et la lutte contre les Polluants Organiques Persistants.

Les dossiers complets, formulaire de projet et appel à projets sont téléchargeables du site des Nations Unies Tunisie www.onu-tn.org/Appels-offres/, indique le département de l’Environnement

Les dossiers de candidatures devront être envoyés en format numérique par courriel à [email protected] et [email protected] objet : TUN/SGP/OP6/MAVA/1, avant le 16 janvier 2021 à 16h00.