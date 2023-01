Kerkennah exporte du plastique fragmenté vers l’Europe, dans le cadre du projet « Devlol »

Un premier conteneur de 20 tonnes de plastique PET (polyéthylène téréphtalate) fragmenté ramassé le long des côtes de Kerkennah sera exporté vers l’Europe à partir du port de Radès le 14 janvier. Cette action s’inscrit dans le cadre du plan stratégique « Kerkennah Plastic Free » élaboré dans le cadre du projet « Devlol », financé par la délégation de l’Union européenne en Tunisie au sein du Pap-Enpard et mis en œuvre par l’Institut agronomique méditerranéen de Montpellier (Ciheam-Iamm).

Les sociétés Kerkennah Plastique et Kyranis Plastic Recycling, qui collectent et fragmentent les déchets plastiques, ont accepté, sur la base d’un contrat signé le 20 mars 2022 avec la société espagnole Seaqual Initiative, de remettre 20 tonnes de plastique PET collecté en mer et traité tous les deux mois afin qu’il soit recyclé pour la fabrication de produits à haute valeur ajoutée. L’initiative contribuera à nettoyer l’archipel et à créer des emplois, au bénéfice du territoire.

Le projet Akdher, financé par la compagnie pétrolière « Perenco-Tunisia » et Etap a également continué à soutenir les acteurs économiques impliqués dans cette opération en 2022. Entre septembre et décembre 2022, une trentaine de collecteurs de bouteilles en plastique (Barbechas), soutenus par Kerkennah Plastique, ont dégagé plus de 20 tonnes de plastique PET sur le littoral de Kerkennah. Le plastique a été fragmenté par la société Kyranis Plastic Recycling.

Ces 20 tonnes ont permis de remplir le premier conteneur qui sera exporté vers l’Europe depuis le port de Radès le 14 janvier.

L’exportation du conteneur est une étape importante dans le développement de la filière locale dédiée à la récupération du plastique en mer à Kerkennah, qui devient un modèle de réussite qui pourrait être répété dans d’autres régions tunisiennes.