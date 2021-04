Environnement: Le WWF lance le plan « People and Cork » en Tunisie

Contribuer à la restauration du paysage forestier du chêne-liège qui est en train de disparaître de la région de Kroumirie Mogod, dans le nord-ouest de la Tunisie, et valoriser le paysage national sont les objectifs du projet ‘People and cork’. Le projet a été lancé virtuellement jeudi par le WWF Afrique du Nord, en collaboration avec l’Institut Sylvo-Pastoral de Tabarka et la direction générale des forêts du ministère de l’agriculture tunisien. Il durera 24 mois, et impliquera les gouverneurs de Jendouba, Beja et Bizerte, avec un budget de 150.000 euros fourni par la Fondation Mava.

La coordinatrice du projet à WWW North Africa Tunisia, Imen Khemiri, a expliqué que le projet vise à promouvoir les pratiques culturelles et naturelles sur l’utilisation traditionnelle et durable des forêts de chênes dans la région de Kroumirie-Mogods, ainsi qu’à promouvoir le potentiel des forêts de la région à travers la communication, le soutien des politiques de recherche et la promotion d’initiatives économiques durables et innovantes.

Le projet « People and Cork » vise à optimiser l’implication des populations locales dans la préservation du potentiel national des chênes-lièges en améliorant les connaissances sur les liens entre les pratiques culturelles et la biodiversité, ainsi qu’en renforçant la capacité locale à améliorer les pratiques de gestion et la durabilité du paysage forestier des chênes-lièges.

Elle a également indiqué qu’un musée dédié à la valorisation du chêne-liège sera créé à Tabarka, en collaboration avec l’administration locale. Une stratégie de communication sera également développée ainsi qu’un catalogue paysager de la forêt de chêne-liège avec la marque spéciale « Wild Tunisia ».