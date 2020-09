WWF lance un appel à candidature pour l’obtention du nouveau label « Wild Tunisia »

Le Fonds Mondial pour la Nature(WWF) Afrique du Nord , a lancé un appel à candidature pour l’obtention du nouveau label WWF « Wild Tunisia » dont la date limite de réception des dossiers est fixée pour le 20 septembre 2020 . Le projet » Wild Tunisia » s’inscrit dans le cadre de la préservation des ressources naturelles, la promotion durable des produits et services se trouvant dans et/ou autour des aires protégées et des zones à haute valeur écologique de la Tunisie par l’amélioration des conditions socio-économiques des populations de ces régions, selon le site web de WWF TUNISIE.

Ce nouveau label représente, également, une grande opportunité pour de nombreux entrepreneurs, start-up ou autres structures ayant un projet de service et/ou des produits de terroir(transformation et valorisation durable des produits agricoles et/ou de la forêt, extraction des huiles essentielles à partir des plantes aromatiques et médicinales), autour des aires protégées et des zones à haute valeur écologique qui peuvent augmenter leurs revenus, tout en préservant l’héritage historique, culturel et écologique de leurs régions.

Le WWF a, en outre, précisé que l’entrepreneur, start-up ou autre structure doivent être situés dans l’une des régions suivantes de la Tunisie à savoir : Bizerte, Ben Arous, Beja, Jendouba, Nabeul et Zaghouan, Siliana et Kef. Les candidats retenus auront la possibilité de bénéficier de formations et d’un accompagnement pour l’obtention du nouveau label » Wild Tunisia » du WWF, dont la date est prévue pendant le mois d’octobre 2020. A cet effet, les candidats sont appelés à déposer leur candidature en remplissant le formulaire sur le site web www.wildtunisia.org ou bien par mail à l’adresse suivante : [email protected]