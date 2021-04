ER: La Tunisie cible l’installation d’une capacité de 30 mégawatts

La Tunisie cible l’installation d’une capacité de 30 mégawatts (MW) d’énergie renouvelable (ER) au sein des entreprises et établissements publics durant les 4 prochaines années, a déclaré, mardi, le directeur général de l’Agence nationale de maitrise de l’énergie (ANME), Fethi Hanchi.

L’objectif est d’aider les entreprises publiques à réduire leurs factures d’électricité, a-t-il poursuivi, lors d’un séminaire sur le programme de transition énergétique au sein des entreprises publiques, organisée en collaboration avec le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines.

« Le programme de transition énergétique au sein des entreprises publiques est basé sur deux principaux projets; le premier consiste a installer des systèmes de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque (PV) et le deuxième porte sur l’efficacité énergétique », a-t-il développé lors de ce conclave auxquels ont pris part environ 150 participants et acteurs du secteur des ER (présence sur place et en ligne).

Le coût de l’investissement destiné à ce programme de 4 ans, est estimé à 200 millions de dinars (MD), dont 160MD mobilisés à travers un prêt de la Banque allemande « KFW » et 40 MD sous forme de participation du Fonds de transition énergétique(FTE) et de l’ANME, a encore expliqué le responsable.

L’ANME va assurer, d’après son premier responsable, un accompagnement pour les entreprises et établissements publics avec l’appui de la KFW, durant toutes les étapes de mise en œuvre des investissements destinés à la transition énergétique, depuis le début (études primaires) jusqu’ à la réception finale et la mise en services des équipements. « La Tunisie est en mesure de réaliser ces projets avec la qualité requise. Le pays est déjà bien classé à l’échelle mondiale, puisqu’il est classé 20ème au monde en matière d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable sur un total de 133 pays », se félicite Hanchi.