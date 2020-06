Energies renouvelables: Allocations financières pour 10 jeunes promoteurs

Le ministre de l’agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques, Oussama Kheriji, a présidé hier mercredi une cérémonie de distribution d’allocations financières au profit de 10 jeunes promoteurs diplômés du supérieur, dans le cadre du projet « REFAT » pour le développement des énergies renouvelables dans les secteurs agricole et rural dans les gouvernorats de Gafsa, Sidi Bouzid, Kasserine, Kairouan et Sousse.

Le ministre a indiqué que le département a misé sur le développement des énergies renouvelables pour contribuer aux efforts déployés à l’échelle internationale en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre, contribuer aux efforts nationaux pour limiter l’utilisation de.l’énergie fossile et introduire des incitations pour une production et une consommation plus équitables dans l’usage de l’énergie au profit des petits agriculteurs outre le développement des métiers verts.

Kheriji a indiqué que dans le cadre du partenariat et de la coopération technique entre le ministère tunisien de l’agriculture et le département italien de l’envireonnement, de la terre et de la mer, un projet de collaboration a été élaboré en vue de réduire l’utilisation de l’eau de mer en tant que source classique d’énergie et pour garantir l’efficacité socio-économique et environnementale pour les petits agriculteurs tunisiens et fournir des opportunités d’emploi en faveur des jeunes dans les régions rurales surtout ceux diplomés du supérieur (ingénieurs et techniciens) en plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre..

Le ministre a estimé que ce projet avant-gardiste constitue un point de départ pour une série de mesures portant sur le renforcement de l’énergie renouvelable dans le secteur agricole en Tunisie surtout dans les régions prioritaires (Kasserine, Gafsa, Sidi Bouzid, Kairouan, Sousse).

Le projet REFAT, qui a été lancé dans le cadre de la coopération bilatérale italo-tunisienne, vise à diffuser les systèmes de pompage en utilisant l’énergie renouvelable (photovoltaïque, éolienne, hybride ), dans le domaine de l’agriculture d’irrigation et le renforcement du dessalement de l’eau de mer en utilisant l’énergie solaire par les petits éleveurs. L’ambition est celle de développer un programme de perfectionnement et de renforcer les capacités d’utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur agricole par les jeunes diplômés ainsi que pour les régions actives dans le domaine de l’agriculture.

Le projet soutiendra aussi la diffusion de systèmes solaires pour l’irrigation et la production d’eau potable (traitement de l’eau par des processus de dessalement et de phytodépuration).

Les estimations du projet indiquent une réduction des émissions de 136 ktCO2 par an grâce à l’adoption de pratiques d’irrigation durables et de 856 ktCO2 par an dans le cadre des activités de traitement de l’eau.