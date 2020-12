Erdogan espère « tourner une page » avec les Etats-Unis et l’UE en 2021

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mercredi que son pays espérait « tourner une page » avec les Etats-Unis et l’Union européenne en 2021, en jugeant que son pays était victime d’une politique de « deux poids deux mesures » de la part des Américains comme des Européens.

Washington a sanctionné la semaine dernière la Direction des industries turques de la défense (SSB) pour punir l’acquisition par la Turquie du système antimissile russe S-400.L’UE envisage quant à elle des sanctions contre la Turquie pour ses activités d’exploration d’hydrocarbures dans les eaux contestées de Méditerranée orientale.

« La Turquie est confrontée à un système de deux poids deux mesures, à la fois sur la Méditerranée orientale et sur les S-400. Nous souhaitons que l’UE se débarrasse de cette cécité stratégique qui l’affecte dès que possible », a déclaré Recep Tayyip Erdogan aux parlementaires de son Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir.

« Je pense que (le président élu des Etats-Unis, Joe) Biden démontrera l’importance qu’il convient d’accorder aux relations entre la Turquie et les Etats-Unis », a ajouté le président turc, qui avait fait part ce mois-ci au président du Conseil européen Charles Michel de son souhait que la Turquie puisse bâtir son avenir avec l’Union, espérant que les deux parties sortiraient du « cercle vicieux » actuel.