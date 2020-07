EURO-CYCLES augmente son CA de 17% au 2ème trimestre 2020

La société EURO-CYCLES, spécialisée dans la fabrication, le montage et la commercialisation de vélos a réalisé durant le 2ème Trimestre 2020, un chiffre d’affaires de 25 903 MD, soit une augmentation de 17% par rapport à la même période 2019, et de 12% par rapport au premier semestre 2019 (45 175 MD), selon ses indicateurs d’activité trimestriels publiés sur le site du CMF.

Selon la même source, le volume de la production de la société a enregistré une augmentation de 12% par rapport au 2ème trimestre 2019, et 11% par rapport au premier semestre 2019.

Les investissements de la société ont été de l’ordre de 47 639 D et ses engagements bancaires se sont élevés à 26 069 MD au 30 juin 2020, enregistrant une augmentation de 48% par rapport au 30 juin 2019.