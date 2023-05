Euro-cycles rétropédale

Basée dans la Zone industrielle de Kalâa Kébira au nord de la ville de Sousse, Euro-cycles est dirigée par Habib Essayeh , et a pour principale activité la production et la vente de vélos à l’export, où elle est 5ème mondiale après le Cambodge, la Chine, le Bangladesh et Taiwan.

En 2022, ses produits d’exploitation (162,915 MDT) ont augmenté de plus de 13 MDT en GA (glissement annuel), ses charges d’exploitation glissent aussi de plus de 20 MDT dans le même trend haussier que ses charges financières (+5,037 MDT) qui sont certainement explicables par la nouvelle unité de production que prépare le duo Sayeh-Gerandeau (Patrice de son prénom, qui préside le CA). Au final, c’est un résultat qui reste bénéficiaire, mais qui décélère de plus de 10,5 MDT d’une année à l’autre. En résumé, selon les commissaires aux comptes, « ces états financiers font ressortir un total net de bilan de 208 798075,003 TND, un bénéfice net de 16 386 609,276 TND, des capitaux avant affectation du résultat de l’exercice de 58 825277,683 TND et une variation négative de trésorerie de 24 171 200,447 TND », et indiquent que « les dettes bancaires s’élèvent au 31 décembre 2022, à 110.427.117,117 DT ».

Il y a cependant lieu de s’arrêter devant certains chiffres présentés lors de la communication financière, organisée par Euro-Cycles le 25 avril dernier à la BVMT. En Benchmark historique, il est inévitable de remarquer que le chiffre d’affaires (CA) de cette entreprise cotée en bourse suit toujours un trend haussier, malgré la petite chute de 2018.

Entre les 74,534 MDT de l’exercice 2015 et les 158,250 MDT de 2022, le CA a haussé de 83,716 MDT. Le volume de production (464 mille unités) est certes presque revenu au niveau de 2015 (456.100), mais le prix moyen a plus que doublé, ce qui expliquerait la hausse du CA.

Cela aurait dû se répercuter dans le résultat, mais ce dernier a baissé et reviendrait presque au niveau de 2015, année de son OPA en placement garanti en bourse à 11,2 DT l’action. Euro-cycles aurait-elle fait dépression des pneus en route ?

Ce qui nous semble être sûr, dans l’incapacité ou le manque de volonté de l’entreprise de l’expliquer (Nous avons pris contact téléphonique avec la DAF qui n’est pas revenue vers nous), c’est que l’entreprise de Habib Essayeh semble « voir plus grand que son ventre » et surestimer ses capacités. Les deux exemples les plus frappants sont, d’abord, la courbe de son chiffre d’affaires, entre estimation et réalisation. Le trend a certes presque toujours été haussier, mais fluctuant aussi. La différence entre estimation et réalisation, cependant, reste toujours visible, exception faite des années 2019 et 2020 et sans compter 2015 et 2016, ce qui confirme l’évolution en dents de scie. Et c’est la même marche en dents de scie pour le résultat net (Voir histogrammes ci-dessus) réalisé qui était toujours une barre plus bas que l’estimé, à l’exception des années Covid 2020 et 2021, pour s’affaisser de 12,5 MDT en 2022 (17 MDT) par rapport aux estimations (29,5 MDT).

Cela est, peut-être, en lien avec le change du Dinar (Monnaie de bilan) pour une entreprise totalement exportatrice. Cette explication pourrait valoir pour les derniers exercices, mais pas pour l’ensemble des deux histogrammes. L’optimisme est certes une très bonne chose dans le domaine des affaires, mais présenté à des actionnaires en bourse, en histogrammes chiffrés, c’est autre chose. Et le Pay-Out de l’entreprise, présenté en communication financière comme étant généreux, ne faisait que revenir au niveau de l’année 2017 et le dividende par action retombait à 3,85 %, loin de celui de l’année 2017 (5,56 %), de l’exercice 2018 (6,4 %) et surtout de 2018 (8,13 %).