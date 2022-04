Evacuations dans l’Est de l’Ukraine où l’étau se resserre

L’Est de l’Ukraine, désormais cible prioritaire du Kremlin, s’efforçait d’évacuer sa population civile, avant une nouvelle offensive russe attendue en dépit de nouvelles sanctions américaines « dévastatrices » contre Moscou.

« Nous avons réussi à évacuer plus de 1.200 personnes aujourd’hui » mercredi, a déclaré le gouverneur de la région de Lougansk (est), encore sous contrôle ukrainien.

Ce responsable a précisé que toutes ces évacuations avaient été faites en l’absence de tout cessez-le-feu et dans des conditions très difficiles en raison des bombardements intenses des forces russes.

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi une nouvelle volée de sanctions économiques et financières contre la Russie, qu’ils qualifient de « dévastatrices » et qui visent notamment les grandes banques et les filles du président russe Vladimir Poutine.

Selon Washington, la Russie pourrait voir son économie s’effondrer de quelque 15% cette année.

En plus d’interdire tous les nouveaux investissements en Russie, une mesure connue depuis mardi, l’exécutif américain va imposer les contraintes les plus sévères qui soient à l’incontournable banque publique Sberbank et à la plus grande banque privée du pays, Alfa Bank.

Et en Europe, le président du Conseil européen Charles Michel a estimé mercredi que l’UE devrait « tôt ou tard » prendre des sanctions sur le pétrole et le gaz russes.

Plusieurs pays européens très dépendants du gaz russe, Allemagne en tête, sont toutefois très réticents à une telle mesure qui pénaliserait lourdement leurs économies.

Pourtant, le conflit ne donne aucun signe d’affaiblissement et l’Otan s’attend à ce qu’il dure lontemps, « plusieurs mois voire des années », selon les déclarations de son secrétaire-général Jens Stoltenberg mercredi à Bruxelles, à l’ouverture d’une réunion des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l’Alliance.