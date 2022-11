Evalution des mécanismes actuels pour faciliter l’accès des familles tunisiennes aux logements

Le ministère de l’Equipement et de l’habitat s’est penché sur l’évaluation de nombreux projets, mécanismes et programmes visant à faciliter l’accès des familles tunisiennes au logement à un coût raisonnable, outre la relance du secteur immobilier, a indiqué la ministre de l’Equipement, Sarra Zaâfrani Zanzri.

Intervenant au cours d’un séminaire tenu, lundi, la ministre a fait savoir que cette évaluation vise à élargir et diversifier les interventions de son département pour toucher plus de catégories sociales, notamment ceux à revenus limités. Cette opération est engagée en coordination avec les différentes structures intervenantes, a-t-elle ajouté.

L’objectif est d’harmoniser les prix des logements et le pouvoir d’achat de cette catégorie d’une part et de dynamiser le secteur de la construction et de l’immobilier d’autre part, a-t-elle expliqué.

Elle a rappelé par ailleurs que le coût élevé de construction et l’accès difficile aux crédits bancaires et la difficulté de commercialisation des logements réalisés par les promoteurs immobiliers publics et privés, sont les principales difficultés auxquelles fait face le ministère pour réduire les disparités sociales et fournir un logement adéquat à tous les groupes sociaux, lesquels en difficultés ces dernières années.

Zanzri a souligné que son département œuvre à résoudre ces problèmes et à faciliter l’accès des familles à un logement à un coût raisonnable, ainsi que la relance du secteur immobilier, et ce, en se basant sur une étude élaborée par la Chambre syndicale nationale des promoteurs immobiliers.

Cette étude comporte plusieurs propositions, actuellement en examen avec les différents intervenants, a-t-elle affirmé.

Le ministère a également suggéré de revoir le système fonds de promotion du logement pour les salariés (Foprolos) pour élargir la catégorie de bénéficiaires du fonds et de faciliter les conditions d’obtention et de remboursement des prêts, a-t-elle indiqué.