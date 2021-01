Bizerte: Remise des clés de 441 logements à leurs propriétaires parmi les familles à faible revenu

Le responsable du dossier logements sociaux au gouvernorat de Bizerte, Riadh Ben Nasr a indiqué que les clés de 441 logements ont été remises à leurs propriétaires parmi les familles à faible revenu dans toute la région de Bizerte.

La construction de ces logements s’inscrit dans le cadre de la première tranche du programme national des logements sociaux consistant en l’éradication des logements rudimentaires et leur remplacement dans le même espace grâce à un coût global de 12,8 millions de dinars, indique le responsable.

Et d’ajouter que 12 autres nouveaux logements en cours de construction seront remis à leurs propriétaires dans le même cadre, parallèlement à la finalisation de 4 logements dans la délégation de Joumine réalisés au titre de réhabilitation de logement social.

Riadh Ben Nasr a expliqué qu’au regard de l’accroissement de la demande notamment dans les délégations classées prioritaires à savoir Sejnane, Joumine et Ghezala, une enveloppe supplémentaire a été allouée à la construction de 50 nouveaux logements après l’éradication des logements rudimentaires.

Ces logements se répartissent comme suit: Les délégations de Joumine (11 logements), Sejnane (15 logements) et Ghezala (18 logements), outre Menzel Bourguiba (3 logements), Bizerte sud (2 logements) et Bizerte nord (1 logement).