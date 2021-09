Examen des mécanismes de gestion de la ligne de financement mobilisée pour l’entretien des établissements éducatifs

Une réunion tenue mardi au siège du ministère de l’éducation a permis d’examiner les mécanismes de gestion de la ligne de financement mobilisée par les établissements bancaires et financières d’une valeur de 50 millions de dinars. Une enveloppe destinée à assurer des entretiens au niveau des établissements éducatifs afin de garantir une bonne exploitation des ressources et une meilleure intervention en toute transparence, indique un communiqué du ministère de l’éducation rendu public mardi. Ont participé à la réunion du comité de pilotage pour le suivi du programme d’intervention sociale et d’entretien des établissements éducatifs, le ministre de l’éducation, Fathi Slaouti, le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi, le conseiller auprès du président de la république chargé des affaires économique, Hassen Bedhief et une représentante de l’association professionnelle des banques et des établissements financiers, Mouna Saiid.

- Publicité-