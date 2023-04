Exportation des produits alimentaires : Peut mieux faire !

Au vu du climat d’appréhension et de perplexité générales prévalant partout dans le monde, c’est plutôt avec satisfaction qu’ont été accueillis les récents chiffres publiés par l’Observation national de l’agriculture concernant l’évolution de la balance commerciale alimentaire tunisienne et des exportations tunisiennes des produits alimentaires, durant le premier trimestre 2023.

De véritables performances ont été enregistrées par les exportations tunisiennes d’huile d’olive, de dattes et de produits de pêche et d’aquaculture.

Aussi, la couverture des importations par les exportations est restée bonne, atteignant 95%, car le déficit (cinq points) est lié à l’accroissement de l’importation des céréales, et à la hausse du cours mondial du sucre ayant entrainé une augmentation de la valeur des importations de cette marchandise, outre celle des importations du lait et dérivés. Sans quoi la balance commerciale alimentaire tunisienne aurait enregistré des excédents record.

Mais, même dans la situation actuelle, les analystes et commentateurs ont relevé certains détails regardés comme des anomalies dont la correction pourrait améliorer les performances. Ainsi, l’huile d’olive en vrac continue de représenter 91% des exportations tunisiennes d’huile d’olive, contre 9% pour le conditionné, tandis qu’une partie des importations des produits alimentaires est composée bizarrement de produits de la pêche.

En effet, selon le rapport de l’ONAGRI, quoique la balance commerciale tunisienne en produits de pêche jusqu’à la fin du mois de janvier 2023 ait été excédentaire de 26, 2 millions dinars, la Tunisie a importé plus de 5 mille tonnes de produits de la pêche d’une valeur de 24, 8 millions dinars jusqu’à la fin du mois de janvier 2023. Les exportations dans ce domaine ont atteint 2,9 mille tonnes seulement mais leur valeur s’est élevé à 51 millions dinars.

Les supermarchés regorgent en effet de produits de pêche surgelés, importés et vendus chers.

Détail, également un peu bizarre, ayant retenu l’attention, les exportations tunisiennes d’huile d’olive, majoritairement en vrac, comme signalé, continuent d’être destinées, pratiquement de tout temps, aux deux plus gros producteurs d’huile d’olive dans le monde, l’Espagne (47,2% du volume total des exportations tunisiennes) et l’Italie (24,6%), suivis par les Etats Unis d’Amérique (11%).

Les exportations de l’huile d’olive tunisiennes depuis le début de la campagne à fin mars 2023 ont atteint 102,1 mille tonnes d’une valeur de 1568,6 Millions DT. Le prix moyen enregistré durant les six premiers mois de la campagne a augmenté de 44,5% soit 15,37 DT/kg contre 10,64 DT/kg l’année précédente.

Autres anomalies

La filière des dattes dans le commerce extérieur tunisien comporte aussi des anomalies à corriger. Les exportations restent axées sur la variété de « dégla », appelée bizarrement Déglet Ennour, nom en usage uniquement en Algérie et emprunté par les rapports français, tandis que les populations des oasis tunisiennes l’ont de tout temps appelée « dégla » ou encore « dagla ».

Or, des dizaines, voire des centaines d’autres variétés de dattes sont cultivées en Tunisie, et elles peuvent être valorisées et exportées.

Les prix à l’exportation de « dégla » méritent aussi d’être valorisés.

Les exportations des dattes tunisiennes depuis le début de la campagne à fin mars 2023 ont atteint 94,1 mille tonnes d’une valeur de 566,3 Millions DT, soit une baisse en volume de 2,1% contre une hausse de 0,8% en valeur. Le prix moyen enregistré durant les six premiers mois de la campagne a augmenté de 3% soit 6,072 DT/kg contre 5,85 DT/kg enregistré au cours de la même période de la campagne précédente.

La variété Deglet Ennour représente 88,6% des quantités exportées soit 83,04 mille tonnes d’une valeur de 538,7 Millions DT.

La variété « aligue » a représenté 2,8%, les dattes écrasées 5,4%, et les autres variétés 3,2%. Le premier importateur des dattes tunisiennes est le Maroc avec 22,7% du volume total des exportations, suivi par l’Italie (7,8%) et la France (7,3%).

La nécessité de consentir davantage d’efforts dans ce domaine est attestée par le mauvais comportement, pour la troisième année consécutive, des exportations des agrumes tunisiennes qui ont chuté en volume et en valeur, atteignant 7604 tonnes d’octobre 2022 au 3 avril 2023 d’une valeur de 25,4 millions dinar.

Les exportations vers le marché libyen ont reculé de 77%, tandis que la France, avec 6889 tonnes, durant la campagne actuelle, reste le principal importateur des oranges maltaises de Tunisie et des agrumes tunisiennes en général.

Le marché africain est totalement absent.

La part des exportations alimentaires par rapport aux échanges commerciaux extérieurs du pays a enregistré une baisse de 0,4 point de pourcentage par rapport à fin mars 2022 affichant 11,9% à fin mars 2023. La part des importations alimentaires par rapport aux échanges commerciaux extérieurs du pays a augmenté de 0,4 point de pourcentage avec 10,1% enregistré à fin mars 2023.

S.B.H