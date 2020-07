Fakhfakh appelle les partis de la coalition gouvernementale à davantage de coopération et de solidarité

Le chef du gouvernement Elyès Fakhfakh a reçu vendredi les présidents des partis et groupes parlementaires formant la coalition au pouvoir, pour une discussion sur la situation générale dans le pays et en particulier l’ensemble des défis de l’après covid-19 et les moyens d’en limiter les répercussions économiques et sociales.

Il leur a affirmé que la conjoncture actuelle commande davantage de coopération et de solidarité entre les composantes de la coalition au pouvoir pour mieux répondre aux exigences de l’étape présente.

Il a insisté sur la nécessité d’unifier les efforts et de coordonner les positions entre toutes les parties qui soutiennent le gouvernement dans l’objectif de répondre aux aspirations des Tunisiens et d’entamer les grandes réformes pour sauver l’économie.

Les participants à la réunion ont, de leur côté, insisté sur le renforcement de la confiance entre les différentes parties politiques (coalition gouvernementale, groupes parlementaires, institutions de souveraineté…).

Ils ont mis l’accent sur le besoin d’instaurer les traditions du travail commun afin de promouvoir la capacité du gouvernement à prendre les décisions nécessaires lui permettant de pour surmonter les contraintes économiques et financières.

La rencontre s’est déroulée en présence du président du groupe Ennahdha au parlement Noureddine Bhiri, le secrétaire général du Courant démocratique Mohamed Abbou, le secrétaire général du mouvement Echaab Zouheir Maghzaoui, le président du mouvement Tahya Tounès Youssef Chahed et le président du groupe de la Réforme Hssouna Nasfi.