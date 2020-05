Fakhfakh clignote à gauche et tourne à droite

Dans un sien Post e date du 10 mai 2020, Samir Marrakchi jetait un

regard critique sur la politique du chef du gouvernement d’Elyes

Fakhfakh, et finissait par une parabole avec l’ancien président

hongrois qui « clignote à gauche et tourne à droite.

« A part une stratégie de lutte contre le coronavirus qui a laissé

apparaître des erreurs, et certaines défaillances dans la nature et

l’étendu des mesures prises, à ce jour le bilan n’est pas mauvais en

attendant sa confirmation pendant cette période de déconfinement

porteuse de nouveaux défis et risques

Mais une fois passé ce cap de lutte contre ce virus le gouvernement va

se trouver face à face avec la réalité du pays et aux attentes des

tunisiens qui vont devenir plus pressantes

Nous n’avons pas à ce jour relevé une vision ou un programme d’action

de ce gouvernement qui nous rassure sur notre avenir

J’ai entendu le chef du gouvernement rappeler à plusieurs reprises ses

origines de social-démocrate par référence à son parti Ettakattol en

oubliant que ce n’est pas son parti social-démocrate qui l’a porté à

la présidence du gouvernement puisqu’il n’a obtenu aucun siège de

parlementaire et que lui-même candidat malheureux aux élections

présidentielles n’a obtenu qu’un pourcentage de voix insignifiant

Le Tunisien ne semble pas convaincu du programme social-démocrate en

estimant que cette tendance politique a souvent conduit au renforcement

des structures de l’administration qui deviennent de plus en plus

interventionnistes pléthoriques et budgétivores nécessitant de plus

en plus de moyens financiers qui seront collectés inévitablement sous

forme de taxes et impôts supplémentaires à prélever sur les

salariés et les entreprises. Les premières décisions prises par le

chef du gouvernement confirment cette approche à travers des

nominations de conseillers et des cadeaux donnés pour maintenir le

soutien des partis et il nous a prévenus que le temps des sacrifices va

venir.

Si par ailleurs on se rappelle comment a été nommé le chef du

gouvernement qui le doit au président de la République mais surtout au

soutien des deux partis les plus représentés à l’ARP à savoir

Ennahdha et Qalb Tounes qui sont tous les deux de tendance libérale, on

a le droit de se poser comment il va conduire sa politique

social-démocrate dont il se réclame

Ceci me rappelle un ex- Président de la Hongrie Kader qui était

communiste mais libéral dans ses actions qui a donné lieu à une

plaisanterie populaire hongroise :

Monsieur Kader clignote à gauche et tourne à droite

A bon entendeur salut, s’il y en a ! »