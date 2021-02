Faouzi ben abderrahmen dénonce une justice malade

Ancien directeur régional d’IBM, membre fondateur d’Afek Tounes, Faouzi Abderrahmane était ministre de l’emploi et de la formation professionnelle dans le gouvernement de Youssef Chahed. Dans un récent Post sur sa page des réseaux sociaux, écrivait que « notre système judiciaire est malade ». Et de s’indigner et dénonce ensuite, « malade par des juges corrompus, par un CSM amorphe et divisé, par des affiliations politiques d’un autre âge et par une incompétence largement répandue.

Le cas d’un homme [Ndlr : Sami Fehri] arrêté depuis 14 mois sans procès et qui n’est pas libéré malgré une décision de justice et une loi on ne peut plus explicite.. Une aberration de plus qui ne doit pas être tue ni passée sous silence [Ndlr : Les cas sont plus nombreux, comme celui de Lazhar Sta toujours en prison sans être jugé, ou ceux des enfants d’un membre de l’ancienne, toujours sur la liste de l’INTERPO notamment].

Imaginez le nombre de dépassements, de violations de droits, d’atteintes aux libertés que ce système vieux, épuisé, corrompu, dépassé et incompétent est en train de faire subir à la société sans que nous soyons au courant et en toute impunité.

Il est grand temps que ça cesse. Il est grand temps que les coupables d’une telle situation soient jugés et il est temps que l’arbitraire disparaisse.

Il n’y a que les juges eux mêmes qui peuvent le faire et l’imposer. Il faudrait qu’ils (elles) luttent pour l’indépendance effective des juges, pour l’abolition du corporatisme primaire qui a caractérisé leurs actions jusqu’à maintenant et pour l’amélioration de leur conscience collective citoyenne et republicaine.

La justice s’en sortira un jour grâce à ses hommes et femmes de bonne volonté. Et un jour, cette même justice se vengera de ceux et celles qui l’ont bafouée ».